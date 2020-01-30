Кассира магазина в Москве заподозрили в убийстве покупателя

В Москве полиция задержала кассира магазина, подозреваемого в непредумышленном убийстве покупателя, сообщили в столичном ГУ МВД.
Вечером 26 января из больницы в полицию сообщили о пациенте с тупой травмой живота, вскоре мужчина умер, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».
Правоохранители установили, что травмы были насильственными.
«В среду, 29 января, в Московской области в Ленинском городском округе в деревне Коробово задержан житель 1994 г.р., кассир-контролер», – добавили в МВД.
Согласно версии следствия, 20 января в магазине на Симферопольском бульваре кассир нанес удар покупателю в область груди, из-за чего тот скончался впоследствии.
В январе мужчина поджег работницу магазина в Соликамске, его задержали.
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