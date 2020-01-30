Космонавтов с МКС решили встречать на вездеходе

В связи со сложными погодными условиями в Казахстане для встречи спускаемого аппарата «Союз МС-13» будет привлечен вездеход для экстремальной работы КРЕЧЕТ Z 310-91, сообщили в компании «ТехноИмпульс».

«В настоящее время на месте предполагаемой посадки «Союз МС-13» в Казахстане сложная погодная ситуация, в районе основного и запасного районов посадки спускаемого аппарата высокий снежный покров, для таких условий нужны высокопроходимые машины, которые способны проехать в тяжелых условиях местности к месту посадки. Поэтому в состав оперативно-технической группы поисково-спасательной службы будет включен наш вездеход для экстремальной работы КРЕЧЕТ Z 310-9», – передает РИА «Новости» слова представителя компании.

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