Космонавтов с МКС решили встречать на вездеходе

Космонавтов с МКС решили встречать на вездеходе

30.01.2020, 12:44, Новости дня

В связи со сложными погодными условиями в Казахстане для встречи спускаемого аппарата «Союз МС-13» будет привлечен вездеход для экстремальной работы КРЕЧЕТ Z 310-91, сообщили в компании «ТехноИмпульс».

«В настоящее время на месте предполагаемой посадки «Союз МС-13» в Казахстане сложная погодная ситуация, в районе основного и запасного районов посадки спускаемого аппарата высокий снежный покров, для таких условий нужны высокопроходимые машины, которые способны проехать в тяжелых условиях местности к месту посадки. Поэтому в состав оперативно-технической группы поисково-спасательной службы будет включен наш вездеход для экстремальной работы КРЕЧЕТ Z 310-9», – передает РИА «Новости» слова представителя компании.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Освобожденная из российской тюрьмы гражданка Израиля Наама Иссахар встретилась со своей матерью Яффой, передает "Интерфакс". Представители израильского диппредставительства в Москве сопроводили Нааму Иссахар в аэропорт, откуда, мать и дочь на самолете израильского премьера Биньямина Нетаньяху отправятся в Израиль. "От всего сердца я благодарю премьер-министра Нетаньяху за его дипломатическую решимость и огромные усилия. Я также благодарю […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика