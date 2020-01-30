Полозов заявил, что следствие по делу украинских военных моряков в РФ приостановили из-за невозможности их участия в процессе

Сторона защиты украинских военных моряков не расценивает как положительный факт приостановки следствия в РФ, потому что моряки продолжают оставаться в статусе обвиняемых по уголовному делу. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

Он напомнил, что спустя 14 месяцев после захвата российскими пограничниками украинских военных моряков возле Керченского пролива следствие по уголовному делу было приостановлено.

Основания российской стороны предусмотрены статьей Уголовно-процессуального кодекса РФ: «место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует».

«Нормы уголовно-процессуального законодательства позволяют возобновить производство по уголовному делу в любой момент, когда обстоятельства, послужившие основаниями для приостановления, отпадут. Иными словами, до истечения сроков привлечения украинских военных моряков к уголовной ответственности (по обвинению в нарушении ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ – относящегося к категории тяжких преступлений срок составляет 10 лет), следствие в любой момент может возобновить производство по делу», – отметил Полозов.

По его словам, такие обстоятельства могут ограничить перемещение украинских военных моряков за пределами Украины и не дают им гарантию безопасности от возможных попыток привлечения к уголовной ответственности со стороны РФ.

«Данное постановление следствия будет обжаловано стороной защиты в установленном порядке. Наша ключевая задача – исключение обстоятельств дальнейшего привлечения к уголовной ответственности украинских военных моряков в рамках российской юрисдикции и нивелирование любых негативных правовых последствий для них в будущем», – добавил Полозов.

Спустя 14 месяцев после захвата российскими пограничниками украинских военных моряков возле Керченского пролива,… Posted by Nikolai Polozov on Neljapäev, 30. jaanuar 2020

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских «судах» и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить моряков и корабли. Российская сторона отказалась от участия в слушаниях.

25 мая трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Срок выполнения решения истек 25 июня.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». Среди вернувшихся на родину – захваченные Россией после инцидента у Керченского пролива 24 украинских моряка. Полозов сообщал, что моряков отпустили под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Дело против них в РФ не закрыли.

В ноябре Россия согласилась вернуть корабли. 20 ноября они прибыли в Очаков. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия вернула корабли без каких-либо условий.

Начальник Генштаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что корабли были разграблены. «Как военный человек могу понять, почему Россия сняла с кораблей средства связи и навигации. Но когда мне говорят, что они даже в гальюне унитазы сняли, этого я не понимаю. Когда мне говорят, что на «Яны Капу», на буксире, сняли эти трубопроводы медные как цветной металл, я так понимаю, что это не военные работали, это мародеры. По-другому я не могу назвать тех существ, которые так поступили с военным кораблем», – добавил он.

25 ноября Зеленский заявил, что Украина формирует списки пропавшего оборудования и передаст их РФ. «Она обязательно нам это вернет», – уверен президент.

По предварительной оценке, сумма убытков, причиненных Россией трем кораблям Военно-морских сил ВСУ, составляет не менее 55,5 млн грн, сообщал заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Освобожденная из российской тюрьмы гражданка Израиля Наама Иссахар встретилась со своей матерью Яффой, передает "Интерфакс". Представители израильского диппредставительства в Москве сопроводили Нааму Иссахар в аэропорт, откуда, мать и дочь на самолете израильского премьера Биньямина Нетаньяху отправятся в Израиль. "От всего сердца я благодарю премьер-министра Нетаньяху за его дипломатическую решимость и огромные усилия. Я также благодарю […]