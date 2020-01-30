Какое лучше? Эксперты сравнили пользу оливкового и подсолнечного масел

Как оказалось, подсолнечное и оливковое масла оба крайне полезны для здоровья. Но они обладают разными качествами.

Так, например, оливковое масло нужно потреблять для снижения риска развития онкозаболеваний и уровня холестерина. Это связано с тем, что в его составе находится 77%

мононенасыщенной кислоты омега-9. В то время как в подсолнечном польза масла значительно меньше, так как этот показатель равен 16%.

Тем временем, польза подсолнечного масла в высоком содержании полиненасыщенных жирных кислот омега-6 – до 74%. В зависимости от зрелости плодов в оливковом показатель колеблется от 4 до 20%.

«Ежедневно употребляя эти масла в небольших количествах, например по одной столовой ложке каждое, вы укрепите здоровье», – приводит слова экспертов Life.ru.

В подсолнечном масле в два раза больше фитостеролов, которые способствуют снижению уровня риска возникновения инсульта и рака. Зато польза оливкого масла в том, что оно

замедляет старение клеток за счет фенольных соединений, сообщает «Царьград».

По данным «Москвы 24» еще одним отличием является разницы содержание витамина Е в продуктах. Так, в оливковом содержится 12 миллиграмм компонента на 100 граммов масла, а в подсолнечном – 40-60 миллиграмм на тот же объем.

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