В Китае временно закроют офисы Google из-за вспышки коронавируса

В Китае временно закроют офисы Google из-за вспышки коронавируса

30.01.2020, 12:31, Новости дня

Компания Google временно закрыла все свои офисы в Китае из-за вспышки коронавируса. Закроются все офисы в материковом Китае, а также офисы Google в Гонконге и Тайване. Об этом 29 января сообщил представитель компании изданию The Verge.

Как пишет издание, в настоящее время офисы закрыты из-за продленного праздника лунного нового года. Такую меру приняло китайское правительство, чтобы уменьшить распространение вируса.

Представитель Google рассказал The Verge, что компания планирует держать свои офисы закрытыми и дальше. Помимо этого Google ввела временные ограничения на командировки в континентальный Китай и Гонконг. Компания также советует сотрудникам, находящимся в Китае или чьи ближайшие родственники возвращаются из этой страны, как можно скорее возвращаться домой и работать на дому в течение не менее 14 дней с даты отъезда.

Ранее такую же меру приняла и компания IKEA — все 30 китайских магазинов компании временно закрыты.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в Ухане 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на утро 30 января было известно, что 170 человек умерли, а число зараженных составило 7894 человек.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января чрезвычайный комитет ВОЗ после двухдневного экстренного заседания решил пока не объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с «умеренного» на «высокий».

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 29 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что 30 января чрезвычайный комитет ВОЗ еще раз соберется на экстренное заседание из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.

В Китае по состоянию на 30 января от нового коронавируса умерли 170 человек, зарегистрировано 7711 подтвержденных случаев заболевания.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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