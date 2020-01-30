Ковбои в городе: Ирина Шейк представила стильный образ на прогулке с дочкой и мамой

После расставания с Брэдли Купером Ирина Шейк стала настоящей звездой street style — она то и дело демонстрирует то парные образы, привлекая к «дефиле» свою дочь Лею, то сольные, нередко поддерживая тот или иной яркий fashion-тренд. На днях, например, модель была замечена на прогулке по Нью-Йорку вместе с Леей, а также своей мамой Ольгой. Ставку Шейк сделала на контраст черного и белого и на сочетание тканей разных фактур. Минималистичный пуховик, каких на улицах «Большого яблока» миллионы, она дополнила кожаными брюками и уравновесила их объем, заправив в длинные сапоги Sam Edelman в ковбойском стиле. Сочеталась белизна обуви с полосками на сумочке — та была оформлена под зебру. Спрятаться от папарацци Ирина попыталась при помощи кожаной бейсболки и черных очков — пусть этот «камуфляж» не уберег ее от вспышек камер, но придал образу пикантности.

Ирина Шейк с дочерью Леей и мамой Ольгой Ирина Шейк с дочерью Леей и мамой ОльгойНапомним, не так давно Шейк украсила обложку британского Vogue: в материале она не только демонстрировала необычные образы, но и делилась некоторыми подробностями жизни. Например, рассказала о том, как складывается ее жизнь без Брэдли Купера:

Я думаю, в любые хорошие отношения ты приносишь и лучшее, и худшее — просто так устроена наша природа. Два прекрасных человека не обязательно создадут хорошую пару. Я думаю, нам очень повезло пережить то, что было между нами. Жизнь без «Б» — это новая почва… Трудно найти баланс между состояниями одинокой мамы, работающей женщины и воспитателя. Поверьте, бывают дни, когда я просыпаюсь и говорю: «Боже мой, я не знаю, что делать, я разваливаюсь».

Напомним, Шейк и Купер начали встречаться в 2015-м, а расстались летом прошлого года. Пара воспитывает дочь Лею, которая родилась в марте 2017 года. Пара никогда не комментировала свой разрыв, а первое время их поклонники подозревали виновной в этом коллегу Купера по фильму «Звезда родилась» Леди Гагу. Но эти слухи оказались лишь слухами. Сейчас Брэдли официально свободен, но ему уже приписывают новый роман – с актрисой Аной де Армас, которая стала известна благодаря роли в фильме «Бегущий по лезвию 2049», а не так давно сыграла новую девушку Джеймса Бонда.

Брэдли Купер с дочкой ЛеейКликните на фото для просмотра галереи

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