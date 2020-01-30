«Запустить всеобъемлющую зону свободной торговли». Милованов прокомментировал итоги заседания Совета ассоциации Украина – ЕС

Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом показало конкретные результаты, заявил 30 января в Facebook украинский министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, комментируя шестое заседание Совета ассоциации Украина – ЕС, состоявшееся в Брюсселе.

«О чем важном для экономики говорили и договорились? Соглашение об ассоциации имеет конкретные результаты. Подтверждение: рост двусторонней торговли на 13% в течение первых девяти месяцев 2019 году по сравнению с 2018 годом. Сегодня товарооборот со странами ЕС составляет 41,5% от общего торгового оборота Украины. Чтобы торговля была еще эффективнее, нужно своевременно запустить всеобъемлющую зону свободной торговли. Нужно устранять то, что мешает торговле между Украиной и ЕС. Для ЕС это запрет на экспорт леса из Украины. Для нас это защитные меры ЕС на металл, которые наносят ущерб нашей экономике. С 1 февраля начнут изменения, которые позволят ускорить торговлю, по поводу торговых преференций в отношении мяса птицы и переработанного мяса птицы, предусмотренных Соглашением об ассоциации», – написал Милованов.

Он также отметил «углубление экономической интеграции и регуляторной адаптации Украины с ЕС в таких секторах как цифровая экономика, содействия торговле, таможенное сотрудничество».

«В то же время Украина ускорила гармонизацию законодательства Украины с правовой системой ЕС… В частности, в защите прав интеллектуальной собственности мы адаптировали законодательство по защите интеллектуальной собственности на таможне и по географическим наименованиям… Нужно устранять то, что мешает торговле между Украиной и ЕС, а именно запрет на экспорт древесины», – продолжил Милованов.

Министр подчеркнул, что Украина в очередной раз получила поддержку работы по открытию рынка земли.

«Добавлю к этому еще три приоритета для отношений Украина – ЕС на 2020 год. №1. Исправить парадоксы в наших отношениях. №2. Ускорить экономическую интеграцию. №3. Наверстать то, что не сделали раньше. Что это значит? Во-первых, сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Мы всегда будем ценить поддержку ЕС, но в то же время мы не должны стать сырьевым придатком. Рынок газа. Мы сделали нашу домашнюю работу и сейчас хотим приобщиться к рынку газа ЕС. Это нужно, чтобы усилить европейский газовый рынок, сделать его более гибким и динамичным, привлекая к нему украинские складские и транспортные мощности», – заявил министр.

Он добавил, что Украине нужно «доработать ряд важных процедур в сфере торговли».

«Закрепить принципы зонирования (чтобы снизить негативное влияние таких случаев как недавний запрет ввоза мяса птицы в ЕС), оформить сделку об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (мы значительно реформировали стандартизацию, техническое регулирование, метрологию, аккредитацию и рыночный надзор), продвинуться в интеграции таможен через механизм совместного транзита и авторизованных экономических операторов, усилить обмен информацией об аграрной политики», – отметил Милованов.

Министр резюмировал: «И самое главное, нам нужно осовременить Соглашение об ассоциации с ЕС, учитывая опыт нашего сотрудничества».

Днями у Брюселі відбулось шосте засідання Ради асоціації Україна-ЄС.Про що важливе для економіки говорили та… Posted by Тимофей Милованов on Kolmapäev, 29. jaanuar 2020

16 сентября 2014 года Соглашение об ассоциации Украины с ЕС синхронно утвердили Верховная Рада и Европарламент. 11 июля 2017 года была завершена процедура ратификации документа. 1 сентября 2017 года он вступил в силу в полном объеме.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В четверг, 30 января, в одном из учебных корпусов Московского государственного университета на Воробьевых горах произошел пожар. Из здания эвакуировали около 500 человек, сообщает «Интерфакс». По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание в одном из электрощитов. Информации о пострадавших не поступало, передает телеканал «360».