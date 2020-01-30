Подготовка поправок в Конституцию будет вестись по пяти направлениям

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию займется решением вопросов по пяти направлениям, сообщила сопредседатель группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.
В рамках рабочей группы созданы пять направлений: социальные вопросы (наука и культура), международное право, федеральные органы законодательной и исполнительной власти, судебная власть и прокуратуру, единая публичная власть и местное самоуправление. Работа подгрупп продолжился в формате обсуждений и выработки конкретных предложений, информирует РАПСИ.
«Мы посчитали справедливым предложение о том, что нужно создать специализированные группы. … Самый большой блок – это социальные вопросы (наука и культура), модераторы – депутат Госдумы Ольга Баталина, секретарь Общественной палаты Лидия Михеева, далее федеральные органы законодательной и исполнительной власти, модераторы – председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрий Афонин, судебная власть и прокуратура – ректор МГЮА Виктор Блажеев и президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин и последняя подгруппа по вопросам единства публичной власти и местному самоуправлению, здесь – председатель Законодательного Собрания Ленинградской области Сергей Бебенин и декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов», – сказала Хабриева.
Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.
23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В четверг, 30 января, в одном из учебных корпусов Московского государственного университета на Воробьевых горах произошел пожар. Из здания эвакуировали около 500 человек, сообщает «Интерфакс». По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание в одном из электрощитов. Информации о пострадавших не поступало, передает телеканал «360».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Наука: Рак желудка у молодых и пожилых пациентов — разные заболевания / 28 декабря
- На МКС доставят оранжерею / 12 декабря
- Медики нашли в составе сибирского растения вещество, которое борется с инфекциями костной ткани / 4 декабря
- «И когда корабли у проклятых буржуинов и закончатся…» / 26 декабря
- Кейт Миддлтон дерзко увернулась от интимного касания мужа / 18 декабря
- Леоа Кудрявцева перенесла срочную операцию из-за разорванного импланта / 24 декабря
- Мнение: Конфликты / 12 января
- Откуда деньги у королевы Елизаветы II и на что живут члены ее семьи / 30 ноября