Дворецкий принцессы Дианы поделился трогательным письмом, которое она написала о сыновьях

Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл поделился в Instagram личным письмом, написанным принцессой Дианой незадолго до ее смерти. И попробовал трактовать ее сообщение с учетом происходящих сейчас в монархии событий.

Я люблю своих мальчиков больше жизни и надеюсь, что посеянные мною семена будут расти и приносить необходимую силу, знания и стабильность,

— говорится в письме Дианы.

К публикации дворецкий также приложил черно-белый снимок леди Дианы с принцами Гарри и Уильямом.

Письмо принцессы Дианы, отправленное ее дворецкому Полу БарреллуСейчас, когда Гарри, Меган и Арчи начинают новую жизнь, мне вспоминаются острые слова, которые принцесса Диана написала мне много лет назад. Это слова безусловной любви матери, которые сегодня так же актуальны, как и тогда, когда она писала их — более 24 лет назад,

— прокомментировал публикацию Пол Баррелл.

Принц Чарльз и принцесса Диана с сыновьями Принцесса Диана с принцами Гарри и УильямомНапомним, 8 января принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили в своем официальном аккаунте в Instagram, что они переезжают в Северную Америку и слагают с себя королевские полномочия. Решению предшествовали годы нападок на Меган со стороны британских таблоидов. Букингемский дворец отреагировал на новость, заявив, что вскоре состоится разговор принца Гарри с королевой о переезде.

13 января королевская семья пришла к совместному решению поддержать принца Гарри и герцогиню Меган в их решении.

Когда мы с Меган поженились, мы были взволнованы. Мы были полны надежд и были готовы служить стране. По этой причине нам очень грустно, что все заканчивается именно так. Решение, которое я принял, для своей жены и для себя — что мы снимаем с себя полномочия «старших» членов королевской семьи — далось нелегко. Это были долгие месяцы переговоров после стольких лет испытаний. И я знаю, что у нас не всегда все получалось сделать правильно. Но чем дольше все это длилось, тем яснее становилось: у нас не было другого выбора,

— с этими словами принц Гарри впервые выступил перед общественностью после нашумевшего «мегзита».

Меган Маркл и принц Гарри

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