Есть пострадавшие: в Нижнем Новгороде прогремел взрыв

В подвале жилого дома в Нижнем Новгороде взорвалась граната. ЧП случилось 30 января в Сормовском районе.

На месте работают экстренные службы. Спасатели вывели из здания 25 человек, в том числе шесть детей. Территорию возле дома оцепили правоохранители.

Точное число пострадавших пока не сообщается. По разным данным, от осколков гранаты пострадали от одного до двух человек, передает телеканал «360».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Индии зарегистрировали первого на территории страны зараженного «уханьским коронавирусом». Об этом сообщило информационное бюро правительства Индии. В ведомстве сообщили, что вирус обнаружили у индийского студента из южного штата Керала, который проходил обучение в университете китайского города Ухань. На данный момент заболевший находится в госпитале. Его состояние оценивается врачами как стабильное. Сегодня также стало известно, что первый […]