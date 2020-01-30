Есть пострадавшие: в Нижнем Новгороде прогремел взрыв

Есть пострадавшие: в Нижнем Новгороде прогремел взрыв

30.01.2020, 12:26, Разное

В подвале жилого дома в Нижнем Новгороде взорвалась граната. ЧП случилось 30 января в Сормовском районе.

На месте работают экстренные службы. Спасатели вывели из здания 25 человек, в том числе шесть детей. Территорию возле дома оцепили правоохранители.

Точное число пострадавших пока не сообщается. По разным данным, от осколков гранаты пострадали от одного до двух человек, передает телеканал «360».



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