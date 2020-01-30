Минздрав назвал три препарата для терапии коронавируса

Минздрав рекомендовал три лекарственных препарата с противовирусным механизмом действия. Эти лекарства указаны во временных рекомендациях для врачей, которые ведомство разослало в региональные органы исполнительной власти и медучреждения.
На сайте Минздрава указывается, что ведомство совместно с Роспотребнадзором разработало временные методические рекомендации для медицинских работников по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, вызванных новым коронавирусом.
Рекомендации предназначаются для врачей лечебно-профилактических учреждений инфекционного профиля, а также врачей-реаниматологов отделений интенсивной терапии инфекционного стационара и врачей первичного звена.
Указываются три препарата: Рибавирин, Лопинавир/ Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b. В методических рекомендациях для врачей указана также дозировка и сроки лечения.
Указывается, что после излечения не исключается повторного заражения новым коронавирусом из-за отсутствия достаточной информации о вирусе.
Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем востоке в связи с распространением коронавируса.
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Последнее: В четверг, 30 января, в одном из учебных корпусов Московского государственного университета на Воробьевых горах произошел пожар. Из здания эвакуировали около 500 человек, сообщает «Интерфакс». По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание в одном из электрощитов. Информации о пострадавших не поступало, передает телеканал «360».
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