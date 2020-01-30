Девушку осудили за убийство посетителя магазина в Саратове

Жительницу Саратова Людмилу Константинову приговорили к девяти годам заключения за убийство посетителя магазина ножом, пишут СМИ.
Инцидент произошел летом 2019 года, передает «Версия Саратов». Компания девушек зашла в магазин, одна из них бросила пачку сигарет на пол. Мужчина сделал им замечание, попросив поднять мусор, разгорелся конфликт, который продолжился на улице.
Во время ссоры Константинова нанесла удар ножом в спину, впоследствии мужчина скончался в больнице от повреждения правого легкого.
Константинова покинула место происшествия, так как, по ее словам, за потерпевшим приехали друзья и увезли в больницу. Она написала явку с повинной и полностью признала вину в непреднамеренном убийстве.
Позже было установлено, что девушка отправилась на прогулку с ножом-кредиткой, а ее подруга – с травматическим пистолетом. В суде обвиняемая заявила, что носила нож с собой всегда, это был сувенир.
Константинову отправили в колонию общего режима на девять лет, ее признали виновной по статье причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.
В январе мужчина поджег работницу магазина в Соликамске, его задержали.
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