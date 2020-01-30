Патриарх Кирилл запретил викариям посещать похороны Всеволода Чаплина

Глава РПЦ патриарх Кирилл запретил своим викариям посещать отпевание протоиерея Всеволода Чаплина. Об этом сообщил в своём Facebook бывший главный редактор «Журнала Московской Патриархии» Сергей Чапнин, передает «Радио Свобода».

Как сообщает издание, Чаплин был знаком с Кириллом еще с юности, был рукоположен им в священники в 1992 году и долгие годы был его спичрайтером и заместителем в Отделе внешних церковных сношений РПЦ. В 2015 году Чаплин был отправлен Кириллом в отставку с поста председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества, а затем переведен служить в менее престижный московский храм.

Сам Чаплин связывал отставку с тем, что считал себя единственным человеком в патриархате, способным открыто не соглашаться с предстоятелем РПЦ. Протирай подвергал критике патриарха, обвинял РПЦ в излишнем бюрократизме и начал собирать подписи за выборность священников. Тогда же The Insider опубликовал интервью с протоиереем, в котором он рассказал о цензуре, о внутрицерковной бюрократии и о том, каких именно чиновников должна критиковать РПЦ: Чаплин: «Власть сегодня у тех, кто формулирует идеи, а не у тех, кто пытается заставить других замолчать».

Напомним, Всеволод Чаплин скончался 26 января.

«Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть», — рассказывал один из прихожан.

Чаплину был 51 год.

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