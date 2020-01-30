Россия закрыла границу на Дальнем Востоке из-за коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрыть границу России на Дальнем Востоке в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса. Об этом сообщает «ТАСС».

«Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством», — сказал премьер, открывая заседание правительства.

Кроме того, МИД России заявил, что с 30 января будет временно приостановлено оформление электронных виз гражданам КНР для въезда в Россию.

Между тем в четверг стало известно, что число погибших от коронавируса в Китае выросло до 170 человек. Более семи тысяч человек заражены. Заболевания зафиксировали во всех регионах Китая, включая Тибет.

Накануне ученые из Гонконга сообщили о разработке первой вакцины против коронавируса, однако начать её использование можно будет только после серии клинических испытаний. По словам заведующего кафедрой инфекционных заболеваний Гонконгского университета Юена Квок-юнга, тестирование вакцины на животных займет несколько месяцев. Еще один год потребуется для проведения клинических испытаний на людях. Только после этого можно будет начать массовое использование вакцины в медицинских целях.

Случаи регистрации зараженных подтверждены и в 14 других странах мира: США, Канаде, Австралии, Германии, Франции, Вьетнаме, Японии, Непале, Сингапуре, Южной Корее, Таиланде, Малайзии, Шри-Ланке и Камбодже. В России нескольких человек, прилетевших из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирус, но пока этот диагноз не подтверждался. The Insider собрал всю имеющуюся о новом вирусе информацию.

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