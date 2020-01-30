Известный кардиолог рассказал об ухудшающих здоровье сердца продуктах

Известный кардиолог рассказал об ухудшающих здоровье сердца продуктах

30.01.2020, 12:21, Разное

Известный кардиолог Джамаль Шаабан пояснил об ухудшающих здоровье сердца продуктах. Советы египетского специалиста пригодятся тем, кто находится в группе риска.
Стремясь решить возникшую в организме проблему, люди часто сосредотачиваются на лекарственной терапии, забывая, что вредный рацион препятствует выздоровлению. К научно доказанным фактам исследователи относят негативное влияние на сосуды продуктов с высоким содержанием жира, особенно полученного искусственным путем. Доктор Шаабан советует сердечникам отказаться от жирных сортов мяса, выпечки на основе маргарина и продукции фастфудов. Избыток глутамата натрия вызывает быстрое привыкание, поэтому так велико количество поклонников чипсов. Несмотря на предупреждение специалистов, они не торопятся избавиться от пищевых пристрастий, вызывающих мутации на клеточном уровне и разрушающих органы желудочно-кишечного тракта.

Полезными для здоровья сердечно-сосудистой системы кардиолог считает молочные продукты, выделяя при этом группу кисломолочных, йогурт, сметану, сыр. Последний, особенно мягких сортов, является ценным диетическим продуктом, присутствие которого в питании людей пожилого возраста крайне необходимо.



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