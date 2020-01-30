Марина Девятова собиралась все бросить ради Евгения Плющенко

Марина Девятова была готова отказаться от многого ради романа с фигуристом. Своего нынешнего мужа она встретила 10 лет назад, когда встречалась с Евгением Плющенко.
Близкие отношения между знаменитостями возникли в 2007 году на торжестве, посвященном выбору столицы для Олимпийских игр зимнего сезона. В то время певица 8 раз исполнила на сцене композицию «Катюша» на бис. Отношения Марины Девятовой и текущего супруга Рудковской развивались довольно быстро, а уже через месяц звезда эстрады чуть было не сорвала шоу, так как спортсмен находился в Германии, где собирался перенести операцию по удалению мениска. Сама исполнительница тогда пела на «Славянском базаре».
После появления сведений о подготовке Евгения Плющенко к хирургическому вмешательству певица не сдержала слез и сказала организаторам, что собирается бросить все и ехать к фигуристу, однако он успел ее успокоить. Как заявил олимпийский чемпион, нельзя оставлять работу, ведь он справится сам. Затем пара виделась все реже из-за гастролей Девятовой и соревнований ее возлюбленного. В результате их отношения завершились.
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