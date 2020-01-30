Нетаньяху назвал нынешние отношения РФ и Израиля самыми прочными в истории

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отношения между Россией и Израилем сейчас самые прочные и хорошие за всю их историю.
«Я хочу сказать, что отношения между Израилем и Россией самые прочные, самые хорошие, чем они были когда-либо. Хотел бы вас поблагодарить, господин президент, за вашу личную роль, за ваше лидерство и в этой теме», – цитирует Нетаньяху РИА «Новости».
Ранее премьер-министр Израиля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле предложил обсудить подготовленную Вашингтоном «сделку века» по ближневосточному урегулированию.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему план Трампа усилит позиции Москвы на Ближнем Востоке.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Киеве Служба безопасности Украины прекратила деятельность “ботофермы“, созданной гражданами России, сообщила пресс-служба СБУ 29 января. По данным спецслужбы, “ботоферма” специализировалась на распространении в соцсетях ложной информации, подстрекательстве протестных настроений, информационных атаках на аккаунты украинских чиновников “с целью подорвать доверие граждан к государственным институциям“, а также на торговле оружием, наркотиками и взрывчаткой. По данным Департамента […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- При крушении пожарного самолета в Австралии погибли трое / 23 января
- «Самое время писать заявление»: политологи сообщили о готовящейся отставке главы Чувашии / 26 января
- Путин рассказал об «огромных планах» по развитию России / 18 января
- Трамп прокомментировали интервью Зеленского зарубежным СМИ / 3 декабря
- «Профессор». Сын Собчак преподал ей урок / 14 января
- Трамп посулил Палестине десятки миллиардов долларов / 28 января
- СМИ США оценили боевую эффективность российского «Крокодила» / 27 января
- FAZ — немцы всё меньше верят в капитализм / 22 января