Обещавшего мочиться в вино для РФ Гварамию избили в Тбилиси

Руководитель оппозиционного грузинского телевидения «Мтавари архи» («Главный канал») Ника Гварамия, который хотел мочиться в поставляемое в Россию вино, в четверг избит в Тбилиси, подозреваемые уже задержаны полицией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Инцидент произошел у Тбилгорсуда, когда, по словам очевидцев, несколько человек набросились на Гварамию, повалив его на землю.
Гварамия получил повреждения в области лица, ему потребовалась помощь врачей.
Полиция уже задержала нападавших, мотив их действий неизвестен.
Оппозиционный депутат Елена Хоштария сообщила о «провокации правящей «Грузинской мечты», которая физически расправляется с оппонентами».
В 2015 и 2017 годах в тбилисских ресторанах Dinning room и «tete-a-tete» Гварамию, который тогда возглавлял «Рустави 2», уже избивали.
Сейчас против Гварамии ведется следствие по подозрению в использовании служебного положения в корыстных целях и нанесении финансового ущерба телекомпании «Рустави 2» на сумму 6 млн 763 тыс. 510 лари (более 2,5 млн долларов).
Напомним, в июле 2019 года ведущий грузинского канала «Рустави 2» Георгий Габуния начал свою программу с нецензурной брани в адрес российского руководства.
Затем бывший гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия в прямом эфире заявил, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести компаниям, продающим товары в Россию.
Он был уволен с телеканала и осмеян соотечественниками.
Между тем, экспорт грузинского вина в Россию вырос.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Киеве Служба безопасности Украины прекратила деятельность “ботофермы“, созданной гражданами России, сообщила пресс-служба СБУ 29 января. По данным спецслужбы, “ботоферма” специализировалась на распространении в соцсетях ложной информации, подстрекательстве протестных настроений, информационных атаках на аккаунты украинских чиновников “с целью подорвать доверие граждан к государственным институциям“, а также на торговле оружием, наркотиками и взрывчаткой. По данным Департамента […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Противники Хафтара в Ливии заключили соглашение с Турцией о военном сотрудничестве / 19 декабря
- Сытник хочет назначить главой НАПК своих самых близких и доверенных сотрудников – политолог / 28 ноября
- Премьер Франции представил план пенсионной реформы, из-за которой проходят общенациональные забастовки / 11 декабря
- Цибульская призналась, что потеряла девственность в 24 года / 3 декабря
- Названа ранее неизвестная причина рака / 7 декабря
- В 2020 году Украина планирует открыть посольство в Албании / 20 января
- Зеленский о Голодоморе: Это не социальная или экономическая трагедия, а геноцид / 20 января
- Мнения: Дудаеву удалось переиграть и Ельцина, и Грачева / 11 декабря