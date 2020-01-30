Страшный пожар в Подмосковье унес жизни четырех человек

В минувший понедельник, 27 января, в городском округе Чехов произошел пожар. Один из частных домов загорелся в деревне Крюково.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела четырех человек, включая одного ребенка. Возбуждено уголовное дело. Специалисты выясняют причину возгорания, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

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