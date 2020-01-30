Страшный пожар в Подмосковье унес жизни четырех человек

В минувший понедельник, 27 января, в городском округе Чехов произошел пожар. Один из частных домов загорелся в деревне Крюково.
Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела четырех человек, включая одного ребенка. Возбуждено уголовное дело. Специалисты выясняют причину возгорания, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
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Последнее: В Киеве Служба безопасности Украины прекратила деятельность “ботофермы“, созданной гражданами России, сообщила пресс-служба СБУ 29 января. По данным спецслужбы, “ботоферма” специализировалась на распространении в соцсетях ложной информации, подстрекательстве протестных настроений, информационных атаках на аккаунты украинских чиновников “с целью подорвать доверие граждан к государственным институциям“, а также на торговле оружием, наркотиками и взрывчаткой. По данным Департамента […]
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