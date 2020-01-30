Мишустин поручил закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем востоке в связи с распространением коронавируса.

«Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством (по нераспространению коронавируса на территории РФ)», – сказал премьер, передает ТАСС.

Мишустин добавил, что президенту Владимиру Путину докладывают о мерах по предупреждению коронавируса в ежедневном режиме.

«На сегодняшний момент на территории РФ ни одного случая этого опасного заболевания не зафиксировано, конечно, мы должны сделать все, чтобы защитить наших людей. Президент провел соответствующее совещание на эту тему, и мы докладываем ему в ежедневном режиме», – сказал Мишустин.

Премьер также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой ежедневно информировать население РФ о профилактике и предупреждении распространения коронавируса.

«Попросил бы вас, Татьяна Алексеевна, фактически в ежедневном режиме регулярно информировать общественность о текущей обстановке, о тех мерах, которое принимает правительство, чтобы у людей не было недостатка в информации в первую очередь, в том числе у тех, кто сегодня возвращается из Китая и проходит все необходимые медицинские соответственно процедуры, связанные с контролем за распространением вируса», – сказал Мишустин.

Он также поручил подключиться к этой информационной работе главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Напомним, вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент, число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек. Всего зафиксировано 7 тыс. 711 «подтвержденных случаев заболевания».

В Пекине из-за коронавируса запретили похороны и свадьбы. Помимо Китая, новый вирус был обнаружен в 16 странах: в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах и в Индии. В РФ случаи заражения коронавирусом пока не выявлены.





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