Мнение: Погибшие в Газни

Стали известны личные данные двух погибших пилотов, которые разбились вместе самолетом "Бомбардье Е-11" в провинции Газни.
Ими стали подполковник Пол К. Восс и капитан Райан Фанеуф.
По поводу ЦРУшников, о которых заявлял Талибан (речь шла еще о 3-4 телах, помимо пилотов), данных по-прежнему нет, как и по поводу судьбы Д'Андреа. Пентагон отрицает, что машина была сбита.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Стали известны личные данные двух погибших пилотов, которые разбились вместе самолетом "Бомбардье Е-11" в провинции Газни.Ими стали подполковник Пол К. Восс и капитан Райан Фанеуф. По поводу ЦРУшников, о которых заявлял Талибан (речь шла еще о 3-4 телах, помимо пилотов), данных по-прежнему нет, как и по поводу судьбы Д'Андреа. Пентагон отрицает, что машина была сбита. Источник: […]
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