Мнение: Погибшие в Газни

Стали известны личные данные двух погибших пилотов, которые разбились вместе самолетом "Бомбардье Е-11" в провинции Газни.

Ими стали подполковник Пол К. Восс и капитан Райан Фанеуф.

По поводу ЦРУшников, о которых заявлял Талибан (речь шла еще о 3-4 телах, помимо пилотов), данных по-прежнему нет, как и по поводу судьбы Д'Андреа. Пентагон отрицает, что машина была сбита.

Источник: Colonel Cassad

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Стали известны личные данные двух погибших пилотов, которые разбились вместе самолетом "Бомбардье Е-11" в провинции Газни.Ими стали подполковник Пол К. Восс и капитан Райан Фанеуф. По поводу ЦРУшников, о которых заявлял Талибан (речь шла еще о 3-4 телах, помимо пилотов), данных по-прежнему нет, как и по поводу судьбы Д'Андреа. Пентагон отрицает, что машина была сбита. Источник: […]