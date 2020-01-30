Мнение: Погибшие в Газни

Мнение: Погибшие в Газни

30.01.2020, 12:07, Разное

Стали известны личные данные двух погибших пилотов, которые разбились вместе самолетом "Бомбардье Е-11" в провинции Газни.
Ими стали подполковник Пол К. Восс и капитан Райан Фанеуф.

По поводу ЦРУшников, о которых заявлял Талибан (речь шла еще о 3-4 телах, помимо пилотов), данных по-прежнему нет, как и по поводу судьбы Д'Андреа. Пентагон отрицает, что машина была сбита.

Источник: Colonel Cassad



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Стали известны личные данные двух погибших пилотов, которые разбились вместе самолетом "Бомбардье Е-11" в провинции Газни.Ими стали подполковник Пол К. Восс и капитан Райан Фанеуф. По поводу ЦРУшников, о которых заявлял Талибан (речь шла еще о 3-4 телах, помимо пилотов), данных по-прежнему нет, как и по поводу судьбы Д'Андреа. Пентагон отрицает, что машина была сбита. Источник: […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика