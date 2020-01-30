Шоптенко показала свою маму

Шоптенко показала свою маму

30.01.2020, 12:06, Новости дня

Украинский хореограф Алена Шоптенко опубликовала в Instagram совместный снимок со своей мамой.

«Спасибо тебе за тебя. Спасибо тебе за меня. Спасибо тебе за танец. Без тебя бы его не было. С семидесятилетием, мама, и спасибо тебе за все лучшее, что во мне есть!» –написала она.

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Спасибо тебе за тебя. * Спасибо тебе за меня. * Спасибо тебе за танец. Без тебя бы его не было. * * С семидесятилетием, мама, и спасибо тебе за всё лучшее, что во мне есть!

Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 29 Янв 2020 в 12:41 PST

Алена Шоптенко родилась 21 декабря 1987 года в Киеве. Она двукратная чемпионка мира по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года. Шоптенко – победительница первого сезона украинского проекта «Танцы со звездами» на «1+1».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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