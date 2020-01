Японский миллиардер прекратил поиски спутницы для путешествия на Луну

Японский миллиардер и плейбой Юсаку Маэдзава отказался от идеи провести конкурс по поиску спутницы, которая полетела бы с ним на Луну. Об этом Маэдзава сообщил 30 января в своем Twitter.

«В связи с причинами личного характера я накануне проинформировал AbemaTV о своем решении более не принимать участие в документальном шоу о сватовстве и потребовал отмены программы», — заявил он.

Due to personal reasons, I have informed AbemaTV yesterday with my decision to no longer participate in the matchmaking documentary, hence requested for the cancellation of the show.

— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 30, 2020

Миллиардер отметил, что испытывал смешанные чувства по поводу идеи поиска спутницы на Луну.

Despite my genuine and honest determination toward the show, there was a part of me that still had mixed feelings about my participation.

— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 30, 2020

Также миллиардер добавил, что всего подали заявки 27 722 женщины.

To think that 27,722 women, with earnest intentions and courage, had used their precious time to apply makes me feel extremely remorseful to conclude and inform everyone with this selfish decision of mine.

— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 30, 2020

В середине января Маэдзава, который должен первым отправиться в полет на космическом корабле Starship компании SpaceX в 2023 году, заявил, что ищет спутницу жизни, готовую составить ему компанию в этом туре. Миллиардер сообщил, что готов рассматривать кандидатуру одинокой женщины в возрасте 20 лет и старше, которая обладает яркой индивидуальностью и «всегда позитивна».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Стали известны личные данные двух погибших пилотов, которые разбились вместе самолетом "Бомбардье Е-11" в провинции Газни.Ими стали подполковник Пол К. Восс и капитан Райан Фанеуф. По поводу ЦРУшников, о которых заявлял Талибан (речь шла еще о 3-4 телах, помимо пилотов), данных по-прежнему нет, как и по поводу судьбы Д'Андреа. Пентагон отрицает, что машина была сбита. Источник: […]