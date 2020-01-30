Елена Проклова: «Общество «развращается» из-за юмора Петросяна»

Российская актриса Елена Проклова негативно охарактеризовала качество юмора Евгения Петросяна. Она не считает его творческой личностью, поскольку его шутки претят ей и «развращают» общество.

Отношения между Евгением Петросяном и Еленой Прокловой обострились, когда юморист набросился на нее с критикой. Хотя сам он заявлял, что с ней незнаком, но знает о ситуации, когда от нее несколько лет назад ушел супруг.

Елена Проклова не стала осуждать юмориста за такой выпад в свою сторону, полагая, что каждый человек имеет право на собственное мнение. Но, в свою очередь, она думает, что Евгению Петросяну очень повезло найти молодую жену в таком возрасте. Новой супруге артиста Татьяне Брухуновой, которая раньше была его помощницей, всего 30 лет.

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Последнее: Российская актриса Елена Проклова негативно охарактеризовала качество юмора Евгения Петросяна. Она не считает его творческой личностью, поскольку его шутки претят ей и «развращают» общество. Отношения между Евгением Петросяном и Еленой Прокловой обострились, когда юморист набросился на нее с критикой. Хотя сам он заявлял, что с ней незнаком, но знает о ситуации, когда от нее несколько […]