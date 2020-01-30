Эксперты из Китая рассказали о шансах России избежать «уничтожения за три часа»

Эксперты из Китая проанализировали отечественное вооружение и рассказали о шансах РФ избежать «уничтожения за три часа». Для этого нужно серьёзно развивать противоракетную оборону и улучшать свои бомбардировщики.

В настоящее время на территорию РФ нацелены 80 бомбардировщиков и 600 ядерных ракет. Все они находятся на территории Европы и в любой момент, по приказу военных США, готовы нанести сокрушительный удар по стране. Китайские эксперты отметили, что в случае начала военного конфликта страна будет полностью уничтожена всего за три часа после поступления приказа. Избежать этого возможно, но для этого потребуется начать наращивание собственной боевой мощи для России. Сосредоточиться лучше всего на противоракетной обороне. В этом случае есть шанс отбить атаку потенциального противника, тем самым дав время на планирование ответных действий.

Аналитики не упустили из виду устаревшие бомбардировщики, до сих пор находящиеся на вооружении России. В случае военных действий они не смогут оказать должного противодействия силам противника, и поэтому их необходимо заменить. Не лишним будет наращивание собственного ядерного потенциала. Это сыграет больше психологически. Если у РФ появиться возможность ответного удара ядерным вооружением в кратчайшие сроки, то военные США не будут столь амбициозны.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российская актриса Елена Проклова негативно охарактеризовала качество юмора Евгения Петросяна. Она не считает его творческой личностью, поскольку его шутки претят ей и «развращают» общество. Отношения между Евгением Петросяном и Еленой Прокловой обострились, когда юморист набросился на нее с критикой. Хотя сам он заявлял, что с ней незнаком, но знает о ситуации, когда от нее несколько […]