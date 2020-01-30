Ушла из жизни прославленная спортсменка

Ушла из жизни прославленная спортсменка

30.01.2020, 11:58, Разное

Чемпионка мира по стендовой стрельбе Ирина Ларичева умерла на 56-м году жизни. Трагическое известие сообщила пресс-служба Стрелкового союза России. По данным НСН, спортсменка длительное время боролась с серьезным заболеванием.

Напомним, Ларичева завоевала золото на чемпионате Европы в 1999 году. Через два года она победила в индивидуальных соревнованиях на чемпионате мира. Кроме того, спортсменка принимала участие в Олимпиадах 2004 и 2008 годов, сообщает RT.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Чемпионка мира по стендовой стрельбе Ирина Ларичева умерла на 56-м году жизни. Трагическое известие сообщила пресс-служба Стрелкового союза России. По данным НСН, спортсменка длительное время боролась с серьезным заболеванием. Напомним, Ларичева завоевала золото на чемпионате Европы в 1999 году. Через два года она победила в индивидуальных соревнованиях на чемпионате мира. Кроме того, спортсменка принимала участие […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика