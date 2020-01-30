Ушла из жизни прославленная спортсменка

Чемпионка мира по стендовой стрельбе Ирина Ларичева умерла на 56-м году жизни. Трагическое известие сообщила пресс-служба Стрелкового союза России. По данным НСН, спортсменка длительное время боролась с серьезным заболеванием.
Напомним, Ларичева завоевала золото на чемпионате Европы в 1999 году. Через два года она победила в индивидуальных соревнованиях на чемпионате мира. Кроме того, спортсменка принимала участие в Олимпиадах 2004 и 2008 годов, сообщает RT.
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Последнее: Чемпионка мира по стендовой стрельбе Ирина Ларичева умерла на 56-м году жизни. Трагическое известие сообщила пресс-служба Стрелкового союза России. По данным НСН, спортсменка длительное время боролась с серьезным заболеванием. Напомним, Ларичева завоевала золото на чемпионате Европы в 1999 году. Через два года она победила в индивидуальных соревнованиях на чемпионате мира. Кроме того, спортсменка принимала участие […]
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