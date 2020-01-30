В Индии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV зарегистрирован в Индии, сообщило министерство здравоохранения страны.

Минздрав Индии сообщил, что вирус был обнаружен у индийского студента из южного штата Керала, который обучался в университете китайского города Ухань, передает ТАСС со ссылкой на агенство Press Trust of India.

Напомним, вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент, число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек. Всего зафиксировано 7 тыс. 711 «подтвержденных случаев заболевания».

В Пекине из-за коронавируса запретили похороны и свадьбы. Помимо Китая, новый вирус был обнаружен в 16 странах. В РФ случаи заражения коронавирусом пока не выявлены.

Газета ВЗГЛЯД писала, что из-за угрозы распространения коронавируса РФ вводит первые транспортные ограничения с Китаем.





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