Путин помиловал осужденную за провоз гашиша в багаже израильтянку Нааму Иссахар

Президент РФ Владимир Путин помиловал гражданку Израиля Нааму Иссахар, которую в РФ приговорили к 7,5 годам колонии за провоз гашиша в багаже. Указ опубликован на сайте Кремля.

Фото: ТАСС

Документ вступает в силу со дня подписания.

«Разделяя радость близких родственников и тысяч людей, которые следили и переживали за судьбу Наамы, сложно отделаться от своеобразного юридического послевкусия ее освобождения, которое можно выразить фразой "все могло быть проще", — заявил «Новой газете» адвокат Наамы Иссасхар и старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко. Выводы судов о доказанности контрабанды наркотиков Наамой никакой юридической критики не выдерживали. Иными словами: приговор был неправосуден».

Напомним, Иссахар задержали в апреле прошлого года при пересадке в Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив из-за того, что пограничники обнаружили в ее чемодане 9,5 граммов гашиша. Израильтянка в суде подтвердила, что перевозила с собой наркотики, но отрицала обвинения в контрабанде: она не собиралась распространять их в России, поскольку во время перелета у нее не было доступа к багажу.

Осенью ее признали виновной в хранении и контрабанде наркотиков, приговорив к 7,5 годам лишения свободы, а в декабре Мособлсуд оставил приговор в силе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как и президент страны, просил Путина помиловать девушку.

Израильские СМИ сообщали, что в ходе переговоров об освобождении девушки Москва настаивала на выдаче ей хакера Алексея Буркова, которого в итоге выслали в США, а после отказа попросила решить в ее пользу спор о принадлежности Александровского подворья в Иерусалиме. Во время своего визита в Израиль 23 января президент Владимир Путин встретился с матерью девушки Яффе Иссахар и пообещал ей, что «все будет хорошо».

Источник: Новая газета

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