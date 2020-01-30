Путин помиловал осужденную за провоз гашиша в багаже израильтянку Нааму Иссахар

Президент РФ Владимир Путин помиловал гражданку Израиля Нааму Иссахар, которую в РФ приговорили к 7,5 годам колонии за провоз гашиша в багаже. Указ опубликован на сайте Кремля.
Фото: ТАСС
Документ вступает в силу со дня подписания.
«Разделяя радость близких родственников и тысяч людей, которые следили и переживали за судьбу Наамы, сложно отделаться от своеобразного юридического послевкусия ее освобождения, которое можно выразить фразой "все могло быть проще", — заявил «Новой газете» адвокат Наамы Иссасхар и старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко. Выводы судов о доказанности контрабанды наркотиков Наамой никакой юридической критики не выдерживали. Иными словами: приговор был неправосуден».
Напомним, Иссахар задержали в апреле прошлого года при пересадке в Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив из-за того, что пограничники обнаружили в ее чемодане 9,5 граммов гашиша. Израильтянка в суде подтвердила, что перевозила с собой наркотики, но отрицала обвинения в контрабанде: она не собиралась распространять их в России, поскольку во время перелета у нее не было доступа к багажу.
Осенью ее признали виновной в хранении и контрабанде наркотиков, приговорив к 7,5 годам лишения свободы, а в декабре Мособлсуд оставил приговор в силе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как и президент страны, просил Путина помиловать девушку.
Израильские СМИ сообщали, что в ходе переговоров об освобождении девушки Москва настаивала на выдаче ей хакера Алексея Буркова, которого в итоге выслали в США, а после отказа попросила решить в ее пользу спор о принадлежности Александровского подворья в Иерусалиме. Во время своего визита в Израиль 23 января президент Владимир Путин встретился с матерью девушки Яффе Иссахар и пообещал ей, что «все будет хорошо».
Источник: Новая газета
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Чемпионка мира по стендовой стрельбе Ирина Ларичева умерла на 56-м году жизни. Трагическое известие сообщила пресс-служба Стрелкового союза России. По данным НСН, спортсменка длительное время боролась с серьезным заболеванием. Напомним, Ларичева завоевала золото на чемпионате Европы в 1999 году. Через два года она победила в индивидуальных соревнованиях на чемпионате мира. Кроме того, спортсменка принимала участие […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Светлана Ходченкова, Рената Литвинова, Светлана Бондарчук и другие гости Черно-белого бала / 13 декабря
- В продаже появилась специальная версия смартфона Honor 20i / 10 декабря
- Oppo Find X2 выпустят без фронтальной подэкранной камеры / 7 января
- «Это объявление войны»: родные в бешенстве от поступка принца Гарри и Меган Маркл / 9 января
- Ксения Собчак опровергла слова матери о гостевом браке с Богомоловым / 4 декабря
- Разработан экспресс-тест по слюне, позволяющий диагностировать рак ротовой полости на ранних стадиях / 13 декабря
- Мнение: Пентагон признал потери на базе «Айн-аль-Ассад» / 25 января
- Пять последствий демографического кризиса в России / 28 декабря