Кононенко: Грета Тунберг может больше в жизни никогда не работать

Решение Греты Тунберг сделать свое имя товарным знаком верное, это хорошая возможность заработать, ведь с появлением мужа и детей ее мировоззрение изменится, сообщил газете ВЗГЛЯД блогер и журналист Максим Кононенко.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг решила зарегистрировать свое собственное имя, а также созданное ей движение Fridays For Future, в качестве товарных знаков. Она объяснила это тем, что на них без ее ведома наживаются мошенники.

«Правильно все делает. Известная формула гласит: сначала человек работает на свое имя, а потом имя на человека. Грета Тунберг прошла этот путь значительно раньше, чем многие. Теперь имя будет работать какое-то время на нее, а она будет получать отчисления. Но здесь, конечно, нужно понимать, что это делает не она, а те, кто за ней стоят. Мне кажется, что она больше в жизни не будет работать никогда, потому что уже все сделала», – говорит Кононенко.

Блогер отмечает, что школьница делает то, что ей говорят. В ее голове есть какая-то идеалистическая картина мира, где все не летают на самолетах и сортируют мусор. Пока ей не приходилось сталкиваться с ситуациями, где человек должен сам принимать решения и нести ответственность за то, что делает.

«Ей всего лет-то сколько? Вот она замуж выйдет, детей родит и все. Сразу картина мира поменяется. Поэтому, то, что она думает сейчас, совершенно не имеет никакого отношения к тому, как она будет думать через пять лет», – уверен Кононенко.

Ранее журнал Time назвал Тунберг человеком 2019 года. Она также стала лауреатом альтернативной Нобелевской премии.

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Последнее: Решение Греты Тунберг сделать свое имя товарным знаком верное, это хорошая возможность заработать, ведь с появлением мужа и детей ее мировоззрение изменится, сообщил газете ВЗГЛЯД блогер и журналист Максим Кононенко. Шведская экоактивистка Грета Тунберг решила зарегистрировать свое собственное имя, а также созданное ей движение Fridays For Future, в качестве товарных знаков. Она объяснила это тем, […]