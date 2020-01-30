Внезапная проверка боеготовности началась в Белоруссии

Внезапная комплексная проверка боеготовности Вооруженных сил Белоруссии началась в четверг по распоряжению министра обороны страны, сообщила пресс-служба военного ведомства.

«Главной целью проверки является определение способности органов военного управления, командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями, а для воинских частей и подразделений Вооруженных сил – готовности выполнять задачи по предназначению в условиях быстро меняющейся обстановки», – передает ТАСС сообщение минобороны.

Там добавили, что действия войск пройдут на полигонах и отдельных участках местности.

«Войскам предстоит действовать в различных условиях – преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью как в лесных массивах, так и в населенных пунктах», – уточнили в пресс-службе.

По данным минобороны, во время проверки пристальное внимание будет уделено состоянию техники и вооружения и работе обеспечивающих систем.





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