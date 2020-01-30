В Госдуме объяснили смысл возвращения РФ в ПАСЕ

«Отсутствующий всегда не прав. Все течет, все меняется – сейчас у нас есть перспективы переломить русофобский тренд в ПАСЕ», – сказал газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Так он прокомментировал важность состоявшейся ратификации полномочий российской делегации в ПАСЕ в полном объеме.

«Если тебя обсуждают без тебя, то ничего хорошего в этом нет. Если ты сам вступил в эту организацию и подписал конвенции, которые ты обязан выполнять – лучше присутствовать при подведении итогов. Они не всегда справедливы. Но нужно уметь отстаивать свои интересы и рассказывать, что правда, а что ложь», – сказал депутат Леонид Калашников.

«Вчера во время обсуждения наших полномочий в ПАСЕ депутат грузинского парламента Георгий Канделаки начал нести чушь о том, что россияне якобы поубивали грузин, осетин, абхазов. Мы были вынуждены обратиться к коллегам и рассказать, как было на самом деле – в августе 2008 года ночью не кто иной, как грузины, открыли огонь из крупнокалиберных минометов и установок залпового огня «Град», убив много мирно спавших людей. Поэтому мы всегда должны реагировать на такую ложь», – отметил парламентарий.

Он также добавил, что в ПАСЕ принимаются важные документы, резолюции, которые требуют участия России. Прежде чем их подписывать и выполнять – нужно участвовать в их обсуждении, подчеркнул собеседник. «Нельзя не упомянуть и о мониторинговых миссиях. Я сейчас зашел на комиссию по мониторингу, где мы раньше не были представлены. Я буду слушать, какие у нас недостатки, и пытаться понять, насколько это объективно», – заключил депутат.

Ранее полномочия российской делегации в ПАСЕ были ратифицированы в полном объеме. Резолюцию о ратификации полномочий делегации РФ поддержали 96 парламентариев. Против проголосовали 44. Семеро парламентариев воздержались. Вице-спикером ПАСЕ был избран Петр Толстой.

При этом депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что украинская делегация не собирается в знак протеста снова покидать ПАСЕ.

Напомним, в июне, после восстановления полномочий российской делегации, украинские депутаты покинули ассамблею. Сам Гончаренко предлагал бойкотировать лишь осеннюю сессию, но его коллеги дали понять, что в Страсбург больше не вернутся. Однако 16 января Верховная рада решила возобновить работу делегации.

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