«В танце». В клипе Iowa показали Киркорова и Галустяна. Видео

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Видео: IOWA_official / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Бывший полицейский Игорь Ляховец, один из задержанных по делу журналиста Ивана Голунова правоохранителей, заявил, что считает обвинения «надуманным бредом». Корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин посетил в ИВС ГУ МВД Москвы бывших полицейских, задержанных по делу журналиста Ивана Голунова. Ляховец заявил, что чувствует себя подавленно. На допросе ему «предложили оговорить себя и других и […]
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