Патриарх РПЦ Кирилл запретил архиереям присутствовать на отпевании экс-спикера Чаплина – журналист

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл запретил архиереям посещать отпевание экс-спикера РПЦ, протоиерея Всеволода Чаплина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший главный редактор «Журнала Московской патриархии» Сергей Чапнин.

«То, что патриарх Кирилл не приехал даже попрощаться со своим ближайшим помощником, который долгие годы исправлял его косяки и придумывал за него все, что только можно придумать, говорит о патриархе очень красноречиво: он человек религиозный, но не христианин. Прощать не умеет, примириться не хочет. А если к этому добавить еще и то, что патриарх не захотел никак помочь с похоронами и запретил своим викариям даже появляться на отпевании о. Всеволода (на свой страх и риск некоторые архиереи приезжали накануне и служили у гроба краткие литии), то к сказанному выше придется добавить: патриарх Кирилл – человек бессердечный и злопамятный», – написал Чапнин.

Бояться мертвых — это признак религиозного, но не христианского мировоззрения. То, что патриарх Кирилл не приехал даже… Posted by Sergei Chapnin on Kolmapäev, 29. jaanuar 2020

На отсутствие высокопоставленных церковников на службе обратило так же внимание издание «Ахилла».

«В отпевании участвовало множество духовенства, но нет ни одного архиерея», – говорится в сообщении.

Чаплин был знаком с Кириллом с юности, был рукоположен им в священники в 1992 году и долгие годы был его заместителем в Отделе внешних церковных сношений и спичрайтером. Он был снят с этой должности решением Синода 24 декабря 2015 года. Сам Чаплин объяснял свою отставку разногласиями с патриархом Кириллом.

Всеволод Чаплин скончался 26 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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