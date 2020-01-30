В США хотят разрешить смайлики на автомобильных номерах

В штате Вермонт (США) могут разрешить использование эмодзи на автомобильных номерах. Соответствующий законопроект внесла на рассмотрение член Демократической партии Ребекка Уайт, сообщило CNET 24 января.

Согласно опубликованным документам, автомобилисты смогут выбрать 1 из 6 особых символов эмодзи, которые будут использованы в качестве дополнения к обычным государственным номерным знакам. При покупке заказных регистрационных знаков также можно будет попросить нанести такой спецсимвол.

Около года назад эмодзи начали использовать на автомобильных номерах в Квинсленде (Австралия), о чем сообщила государственная компания Personalised Plates Queensland (PPQ), которая изготавливает номера. Местные водители могут выбрать один из пяти смайликов: смеющийся, подмигивающий, в солнечных очках, улыбающийся или с сердечками вместо глаз. Сам знак при этом остается исключительно декоративным и не отмечается в официальных документах регистрационного знака.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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