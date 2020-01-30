Киев настаивает на расшифровке в Украине черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ – Рябошапка

Украинская сторона готова подключить экспертов из Ирана, Франции и Канады к процессу расшифровки черных ящиков самолета «Международных авиалиний Украины», сбитого под Тегераном, но настаивает, чтобы расшифровка проходила в Украине, заявил в интервью «Интерфакс-Украина», фрагмент которого опубликован 30 января, украинский генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

«Дело не в том, что по черным ящикам нет ответа, а в том, что эти ответы меняются несколько раз в день. Разные должностные лица в Иране предоставляют различную информацию, поэтому у нас нет окончательного понимания», – сказал Рябошапка.

Он добавил, что позиция Киева «была и будет заключаться в том, чтобы расшифровка ящиков проходила в Украине».

Рябошапка отметил, что украинская сторона готова привлечь к этому процессу «не только представителей Ирана, но и французов, и канадских экспертов».

Генпрокурор также рассказал, что по факту авиакатастрофы проводится два расследования. Одно – гражданское, в рамках Конвенции о международной гражданской авиации и Конвенции об унификации правил международных воздушных перевозок, второе – уголовное.

Результаты гражданского расследования могут быть приобщены к уголовному. «В целом на основании заключения гражданского расследования потом продолжается уголовное расследование. То есть это может быть большой и важной частью уголовного расследования», – добавил он.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины», который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты «Тор-М1» класса «земля – воздух» были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

В Иране сначала предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 11 января французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что примет участие в технических работах.

14 января президент МАУ Евгений Дыхне сказал, что черные ящики сбитого самолета, вероятно, будут расшифровываться в Украине. Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Ирана с запросом о правовой помощи, связанной с передачей черных ящиков украинским правоохранителям.

18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит в Украину черные ящики с самолета МАУ. Чиновник сказал, что в Киеве бортовые самописцы попытаются расшифровать с использованием опыта Канады, Франции и США, а если не удастся, их отправят во Францию. Однако 19 января Резаифар опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать черные ящики в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и французскому Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, однако эти ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

Канада продолжает оказывать на Тегеран давление для передачи черных ящиков Франции, заявил 21 января Трюдо. 23 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов встретился с иранским уполномоченным по расследованию катастрофы и заявил, что Украина готова обеспечить исследование самописцев; Данилов говорил, что Тегеран примет решение по работе с черными ящиками после доклада делегации, которая была в Киеве.

26 января депутат иранского Меджлиса, член комитета по развитию Фараджулла Раджаби заявил, что черные ящики самолета «Международных авиалиний Украины» останутся в Иране.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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