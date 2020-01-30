Мнение: О Крыме против Киева: кто выиграл в итоге?

Говорят, всё было по-честному, без монтажа и репетиций. Именно поэтому так полыхнуло у многих в соседней «небратской» стране. Хотя вопрос был прост, как две копейки.
В общем, это надо видеть.
Автор постоянной видеорубрики украинского издания «Корреспондент» провел опрос среди жителей Киева и Севастополя на тему, стало ли им жить лучше после 2014 года. Результаты… шокировали не только киевлян.
Само видео – вот.
Если уж совсем вкратце пересказать 18-минутный ролик, то большинство опрошенных киевлян в значительной степени давали негативные оценки прошедшей 5-летки. Тогда как севастопольцы чаще отвечали положительно.
Почему-то это вызвало раздражённое удивление у многих украинцев. Хотя чему удивляться-то? #Россия действительно щедро вкладывается в #Крым, который по ряду показателей дотационности обошёл даже Северный Кавказ. В 2019 году безвозмездные перечисления из федерального бюджета в региональную казну Крыма (с учётом Севастополя) ориентировочно составили 150 млрд рублей. А всего за 2014–2019 годы сумма дотаций/субвенций/«подарков» из федерального бюджета приблизилась к уровню 600 млрд рублей.
За счет федерального бюджета в Крыму финансируется 75-77% региональных расходов, в Севастополе — около 60%. И эти показатели остаются достаточно стабильными. Плюс порядка 200 млрд руб. – платежи крымским пенсионерам. Плюс расходы по некоторым ФЦП, бенефициаром которых де-факто выступает Крым, но которые не входят в межбюджетные трансферты и дотации. В общей сложности, за неполные шесть лет полуостров получил порядка 1,5 трлн руб.
Очень грубо, это по 10 тыс. руб. с каждого российского гражданина, включая беспомощных стариков и новорожденных младенцев, посчитал экономист Сергей Алексашенко. Вот, к примеру, вы согласны столько платить, чтобы крымчане чувствовали себя хорошо, лучше жителей нынешней Украины?
А сколько ещё заплатить готовы?
Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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