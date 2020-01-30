Симоньян поблагодарила Шойгу за спасение корреспондентки RT

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Магарита Симоньян поблагодарила министра обороны Сергея Шойгу и российских военных за спасения жизни корреспондентки телеканала Вафы Шабруни.

«Хочу публично поклониться нашим военным и лично Сергею Шойгу за спасение нашей Вафы. Это просто чудо. Вчера, когда нашу журналистку тяжело ранило разрывом мины под Идлибом, где нигде в округе нет нормальной медицины, где местные врачи оценили ее шансы на жизнь как весьма скудные, она уже потеряла сознание, Шойгу в течение минут отправил российских военных медиков помогать сирийцам в местной больнице, куда привезли Вафу», – написала Симоньян в Telegram.

Она добавила, что когда состояние журналистки стабилизировалось, ее эвакуировали в Хмеймим. «Прислали за ней вертолет с медиками и специальным модулем для транспортировки раненых. Всю ночь консультировались со спецами из Бурденко и академии Кирова – как только позволит ее состояние, отправят Вафу лечиться в Москву», – рассказала Симоньян.

«Я люблю свою страну за то, что она такая», – добавила она.

В свою очередь в Минобороны подтвердили, что российские военные медики спасли жизнь раненной в Сирии корреспондентке RT. «По решению министра обороны Сергея Шойгу военные медики российской группировки войск в Сирии незамедлительно прибыли в городскую больницу Хама, куда была доставлена Вафа Шабруни для оказания консультативной помощи сирийским коллегам», – отметили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Вечером того же дня с авиабазы Хмеймим в Хаму направили российский транспортный вертолет с бригадой военных медиков. «После оказания в городской больнице Хама неотложной медицинской помощи, Вафа Шабруни в сопровождении российских военных врачей была доставлена на авиабазу Хмеймим. В течение прошедшей ночи Шабруни проводилась комплексная терапия, проведены два сеанса телемедицинских консультаций с ведущими специалистами Военно-медицинской академии им. Кирова и Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко», – отмечает ведомство.

В Минобороны добавили, что в настоящее время состояние Шабруни оценивается военными медиками как тяжелое стабильное. Прорабатывается вопрос о ее доставке в Россию «для оказания высококвалифицированной медицинской помощи в одном из ведомственных лечебных учреждений».

Напомним, в среду в результате разрыва одного из снарядов на складе оружия в городе Маарет-Нааман в провинции Идлиб серьезное ранение получила корреспондент RT в Сирии Вафа Шабруни.

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