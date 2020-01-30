Минздрав назвал новое клиническое проявление коронавируса

Клиническим проявлением нового коронавируса помимо острой респираторной вирусной инфекции и пневмонии может стать сепсис, следует из временных рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции Минздрава России.
Минздрав в четверг опубликовал на своем сайте и направил в регионы временные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции.
«Клинические варианты и проявления 2019-nCoV инфекции: острая респираторная вирусная инфекция легкого течения, пневмония без дыхательной недостаточности… сепсис, септический (инфекционно-токсический) шок», – говорится в сообщении.
В документе указано также, что молодые люди и дети менее восприимчивы к коронавирусу нового типа. В рекомендациях указано, что статистических данных о заболеваемости среди детей в настоящее время нет, описаны только единичные случаи заболевания, связанные с новым типом коронавирусной инфекции.
Отмечается, что они не позволяют объективно оценить особенности заболевания и характерные проявления этой клинической формы болезни на всех стадиях.
«По имеющимся данным, молодые люди и дети менее восприимчивы к коронавирусу нового типа», – отмечается в документе.
Особенностями клинической картины коронавирусных инфекций у детей являются поражение как верхних дыхательных путей (ринофарингит), так и нижних (бронхит, бронхиолит, пневмония). Эти данные получены по результатам анализа сезонных коронавирусных инфекций, обусловленных коронавирусами.
Напомним, в среду глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что министерство подготовило временные методические рекомендации по лечению коронавируса.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Сторона защиты украинских военных моряков не расценивает как положительный факт приостановки следствия в РФ, потому что моряки продолжают оставаться в статусе обвиняемых по уголовному делу. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов. Он напомнил, что спустя 14 месяцев после захвата российскими пограничниками украинских военных моряков возле Керченского пролива следствие по […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- На оккупированном Донбассе ребенок пострадал от взрыва неизвестного устройства – миссия ОБСЕ / 16 января
- Рада ратифицировала соглашение о предоставлении €160 млн на продление линии метро в Харькове / 5 декабря
- France 3 — во Франции предлагают ввести превентивные задержания для вышедших из тюрьмы радикалов / 1 декабря
- Мнения: Товарищи гендерки хотят власти / 25 ноября
- MDR — Меркель намекнули, что участие в крупнейшем параде в истории России Германии не повредит / 30 декабря
- МИД призвал Киев не искажать договоренности «нормандского саммита» / 18 декабря
- Генетика в большинстве случаев плохо предсказывает риск болезней / 23 декабря
- Указаны сходства Google Pixel 4 XL и Redmi K30 / 16 декабря