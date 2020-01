«Малефисента: Владычица тьмы», «Ножи наголо», «Кролик Джоджо» и «Игра престолов»: Гильдия дизайнеров костюмов вручила награды

В Лос-Анджелесе 28 января прошла торжественная церемония вручения премии Гильдии дизайнеров костюмов (Costume Designers Guild Awards). Имена победителей огласили на официальном сайте премии.

Приз в номинации «Лучшие костюмы в современном фильме» отдали Дженни Иган («Ножи наголо»), «Лучшие костюмы в историческом фильме» – Майес С. Рубео («Кролик Джоджо»), «Лучшие костюмы в научно-фантастическом / фэнтези-фильме – Эллен Мирожник («Малефисента: Владычица тьмы»), «Лучшие костюмы в современном сериале» – Дебре Хэнсон («Шиттс Крик»), «Лучшие костюмы в историческом / фэнтези-сериале» – Мишель Клэптон («Игра престолов»), «Лучшие костюмы в рекламном ролике / видеоклипе Кристоферу Лоуренсу (United Airlines: Star Wars Wing Walker), «Лучшие костюмы в ТВ-шоу» – Марине Тойбиной («Певец в маске»), «Лучшие костюмы в телесериале» – Донне Заковской («Удивительная миссис Мейзел»).

Голливудская актриса Шарлиз Терон получила специальную награду «В центре внимания» – за образы, в которых она выходила в свет в 2019 году. Пост по этому поводу она разместила в Instagram.

«Одежда всегда была частью моей истории. Прошлой ночью на Сostume Awards я праздновала с людьми, которые помогают воплощать эти истории в жизнь через одежду. Спасибо вам за невероятную честь получить премию «В центре внимания» и спасибо всем замечательным дизайнерам костюмов, с которыми я работала на протяжении многих лет и которые помогали мне делать то, что я люблю», – написала актриса.

Clothes have always been apart of my storytelling. Last night at the @costumeawards, I got to celebrate the people that help bring those stories to life through clothes. Thank you for the incredible honor of the Spotlight Award, and thanks to all the amazing costume designers I’ve worked with over the years for helping me do what I love *

Публикация от Charlize Theron (@charlizeafrica) 29 Янв 2020 в 8:43 PST

Гильдия дизайнеров костюмов – это профессиональное объединение, в котором состоят около 900 специалистов в области кинематографического, телевизионного и театрального дизайна костюмов. Общество было основано в Лос-Анджелесе в 1953 году.

