Националисты получили половину выделенных на молодежные организации денег на Украине

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины распределило финансирование молодежным и детским организациям. В результате почти половина средств досталась структурам националистического и ультраправого направления, пишут украинские СМИ.

Средства были распределены в пользу организаций националистической направленности, включая и ультраправых радикалов, информирует портал «Страна.ua», ссылаясь на принятый чиновниками соответствующий документ.

Эти организации из распределенных 20 млн гривен (около 805 тыс. долларов) получили почти половину – 8 млн гривен (около 322 тыс. долларов).

Так, например, среди молодежных структур оказались «юридическое лицо из пула ультраправой группировки «С14» (организация запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД) – организация «Образовательная ассамблея».

При этом националистические организации «ранее уже получали финансирование от министерства культуры, молодежи и спорта, в том числе в рамках другого конкурса — проектов национально-патриотического воспитания на 2020 год».

Оставшиеся средства бюджетного финансирования выделены другим молодежным организациям, часть из которых связана с приближенными лицами к президентской партии «Слуга народа».

Окончательно утверждение по распределению финансирования произойдет после того, как приказ подпишет глава профильного ведомства Владимир Бородянский.

Отметим, что в 2017 году «С14» была внесена в перечень международных террористических организаций по версии Terrorism Research & Analysis Consortium TRAC.

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