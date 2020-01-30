В России заявили об упрощении вступления в российское гражданство для украинцев и белорусов

Для жителей Беларуси и Украины будет упрощена процедура приобретения российского гражданства, заявила 29 января журналистам начальник главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел РФ Валентина Казакова, сообщил «Интерфакс».

По ее словам, МВД предлагает освободить граждан Украины и Беларуси от собеседования на предмет знания русского языка, министерство уже разработало соответствующие законопроекты.

Казакова добавила, что для граждан этих двух государств, а также Казахстана и Молдовы предусмотрена возможность российского гражданства после получения вида на жительство в РФ. Она отметила, что «чем проще иностранцам в России будет оформить документы для проживания, тем меньше будет негативных явлений в виде незаконной миграции».

Президент России Владимир Путин 17 июля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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