Мнение: Это фиаско! Путин провалил план Сталина — 1!

Невозможно стало жить в «этой стране» — Сталина нет на вашего так называемого Путина – все больше и больше по Сети расходятся правильные лозунги самых, пожалуй, честных людей России! И их претензии можно понять!

При Сталине – кричат они цены только снижались, пока при вашем Путине лишь повышаются, как и пенсионный возраст! И, кстати, совершенно верно – пенсионный возраст-то при Сталине также лишь снижали, заботились тогда власти о простом народе! Медицина была высококлассная, квартиры раздавали бесплатно, путевку в Крым могла получить любая доярка когда бы захотела, уже не говоря о том, что был порядок – никто не воровал, везде была дисциплина, нормированный рабочий день и свобода слова, которую практически под корень извел этот ваш Путин! Ведь за 20 лет после того как при Сталине СССР выиграл войну – «мы» отправили человека в космос, а за 20 лет правления Путина – только заводы все разворовали, население сокращается как в блокадном Ленинграде, а страна потеряла весь престиж на мировой арене!

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Счастья вам.

Источник: Вместе победим!

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