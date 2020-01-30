Грозит арест: экс-полицейским по делу Голунова предъявили обвинения

Грозит арест: экс-полицейским по делу Голунова предъявили обвинения

30.01.2020, 11:26, Разное

Пятерым бывшим полицейским, задержанным по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, предъявили обвинения по трем статьям. Следственный комитет России настаивает на их аресте, передает телеканал «360». Экс-сотрудников УВД по Западному округу Москвы подозревают в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном приобретении и хранении наркотиков, сообщает «Царьград».

Летом 2019 года Ивана Голунова задержали по подозрению в хранении запрещенных веществ. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили. Вскоре дело закрыли из-за отсутствия доказательств, напоминает RT.



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