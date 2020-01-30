Путин попросил Нетаньяху передать налучшие пожелания Иссахар

Президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху попросил передать самые лучшие пожелания помилованной израильтянке Нааме Иссахар и ее семье.

В свою очередь Нетаньяху лично поблагодарил Путина за быстрое решение о помиловании Иссахар, передает ТАСС.

В четверг утром израильтянка Наама Иссахар, осужденная в РФ за контрабанду наркотиков и помилованная президентом Владимиром Путиным, была освобождена из подмосковной колонии.

В среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Израиля Реувен Ривлин и мать помилованной Яффа Иссахар поблагодарили президента России.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем было продиктовано такое решение президента России.

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