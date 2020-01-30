Путин попросил Нетаньяху передать налучшие пожелания Иссахар

Путин попросил Нетаньяху передать налучшие пожелания Иссахар

30.01.2020, 11:26, Новости дня

Президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху попросил передать самые лучшие пожелания помилованной израильтянке Нааме Иссахар и ее семье.

В свою очередь Нетаньяху лично поблагодарил Путина за быстрое решение о помиловании Иссахар, передает ТАСС.

В четверг утром израильтянка Наама Иссахар, осужденная в РФ за контрабанду наркотиков и помилованная президентом Владимиром Путиным, была освобождена из подмосковной колонии.

В среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Израиля Реувен Ривлин и мать помилованной Яффа Иссахар поблагодарили президента России.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем было продиктовано такое решение президента России.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Как оказалось, подсолнечное и оливковое масла оба крайне полезны для здоровья. Но они обладают разными качествами. Так, например, оливковое масло нужно потреблять для снижения риска развития онкозаболеваний и уровня холестерина. Это связано с тем, что в его составе находится 77% мононенасыщенной кислоты омега-9. В то время как в подсолнечном польза масла значительно меньше, так как […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика