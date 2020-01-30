Запуск двух спутников связи «Экспресс» с Байконура перенесен

Запуск двух спутников связи «Экспресс» с Байконура перенесен

30.01.2020, 11:26, Новости дня

Запуск телекоммуникационных спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Протон-М» планируется в апреле, а не в марте, сообщила компания «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (предприятие Роскосмоса).

«Запуск спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» намечен на апрель текущего года», – передает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Сибирский спутник», выпускаемой предприятием.

Отмечается, что суммарная масса космических аппаратов превышает энергетические возможности ракеты «Протон-М» с блоком «Бриз-М», поэтому после отделения спутникам предстоит довыводиться на целевую орбиту с использованием собственных электродвигательных ксеноновых установок.

Напомним, 24 декабря разгонный блок ДМ доставил российский спутник дистанционного зондирования Земли «Электро-Л» номер 3 на целевую геостационарную орбиту высотой 36 тыс. километров.



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