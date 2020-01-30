СК возбудил новые уголовные дела из-за контрабанды леса в Китай

Следственный комитет возбудил новые уголовные дела по факту незаконного вывоза древесины из России в Китай. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дела возбуждены по статьям о незаконном обороте древесины и контрабанде. Один из главарей преступного сообщества арестован.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступной группы в Приморье еще в 2018 году. В течение двух лет преступники осуществляли контрабанду монгольского дуба и маньчжурского ясеня, группировка состояла из граждан Китая и России.

Вывозимые природные ресурсы находятся под угрозой исчезновения и относятся к стратегически важным. Стоимость контрабанды оценили в 458 млн рублей.

В январе этого года под Иркутском полицейские также задержали подозреваемых в контрабанде леса на 50 млн рублей.

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