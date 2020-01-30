СК возбудил новые уголовные дела из-за контрабанды леса в Китай

Следственный комитет возбудил новые уголовные дела по факту незаконного вывоза древесины из России в Китай. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Дела возбуждены по статьям о незаконном обороте древесины и контрабанде. Один из главарей преступного сообщества арестован.
Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступной группы в Приморье еще в 2018 году. В течение двух лет преступники осуществляли контрабанду монгольского дуба и маньчжурского ясеня, группировка состояла из граждан Китая и России.
Вывозимые природные ресурсы находятся под угрозой исчезновения и относятся к стратегически важным. Стоимость контрабанды оценили в 458 млн рублей.
В январе этого года под Иркутском полицейские также задержали подозреваемых в контрабанде леса на 50 млн рублей.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Как оказалось, подсолнечное и оливковое масла оба крайне полезны для здоровья. Но они обладают разными качествами. Так, например, оливковое масло нужно потреблять для снижения риска развития онкозаболеваний и уровня холестерина. Это связано с тем, что в его составе находится 77% мононенасыщенной кислоты омега-9. В то время как в подсолнечном польза масла значительно меньше, так как […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Атипичная пневмония-2? В Китае вспышка загадочной легочной болезни, врачи опасаются новой смертельной эпидемии / 4 января
- Эксперты: Жесткие дисплеи в умных часах стали популярнее гибких / 23 декабря
- Екатерина Климова, Оксана Акиньшина, Елена Лядова и другие на модном показе в Москве / 29 ноября
- Дмитрий Иванов заявил о проблемах со здоровьем у его матери из-за его судебных разбирательств с Лолитой Милявской / 26 ноября
- Аркадий Новиков рассказал Светлане Бондарчук о еде, ресторанах, дочери Александре и сыне Никите / 20 декабря
- Личное: Как с этим наваждением справиться? / 15 января
- Мнение: Что делать, если сосед сверху превратил вашу жизнь в ад? / 24 ноября
- Любовь Успенская шокировала поклонников фотоснимками в откровенных платьях / 6 декабря