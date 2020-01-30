Любовь Успенская: «После тяжелой аварии у дочери пошатнулась психика»

Любовь Успенская: «После тяжелой аварии у дочери пошатнулась психика»

30.01.2020, 11:21, Разное

Российская певица Любовь Успенская пояснила о состоянии своей дочери, пережившей тяжелую аварию в 2018 году. По ее словам, из-за травм и сложных операций у Татьяны Успенской пошатнулось психическое здоровье, которое не дает справиться с болезнью.
Несчастный случай с дочерью Любови Успенской произошел в Коста-Рике, когда она каталась на велосипеде. В результате падения у нее в двух местах сломалась ротовая кость и выпали пять зубов. В 2019 году 31-летней Татьяне Успенской сделали четыре операции, но состояние ее до сих пор плачевное.

Любовь Успенская отметила, что в Сети продолжают распространяться сплетни о случившейся трагедии. Подобные заявления не только не помогают, но и усугубляют состояние ее дочери, психическое здоровье которой сильно пошатнулось. Певица старается сделать все возможно, чтобы Татьяна Успенская была счастлива, поэтому она попросила своих поклонников не распространять сплетни.



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