Любовь Успенская: «После тяжелой аварии у дочери пошатнулась психика»

Российская певица Любовь Успенская пояснила о состоянии своей дочери, пережившей тяжелую аварию в 2018 году. По ее словам, из-за травм и сложных операций у Татьяны Успенской пошатнулось психическое здоровье, которое не дает справиться с болезнью.
Несчастный случай с дочерью Любови Успенской произошел в Коста-Рике, когда она каталась на велосипеде. В результате падения у нее в двух местах сломалась ротовая кость и выпали пять зубов. В 2019 году 31-летней Татьяне Успенской сделали четыре операции, но состояние ее до сих пор плачевное.
Любовь Успенская отметила, что в Сети продолжают распространяться сплетни о случившейся трагедии. Подобные заявления не только не помогают, но и усугубляют состояние ее дочери, психическое здоровье которой сильно пошатнулось. Певица старается сделать все возможно, чтобы Татьяна Успенская была счастлива, поэтому она попросила своих поклонников не распространять сплетни.
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