В России могут увеличится пенсии

В России могут увеличится пенсии

30.01.2020, 11:21, Разное

Государственная программа софинансирования сможет распространяться на гарантированный пенсионный план. За счет этого в РФ могут увеличится пенсии для населения. Об этом пишет издание «Коммерсант».
В настоящее время российские власти разрабатывают систему добровольных накоплений в пенсионный фонд – гарантированный пенсионный план. Обсуждается возможность совмещения ГПП и программы государственного финансирования, что сейчас действует при обязательном пенсионном страховании. Центральный банк и Министерство финансов активно обсуждают эту тему, это подтвердил замминистра финансов Алексей Моисеев. Он также заявил, что эти две совместные системы пенсионного финансирования будут распространяться не на всех граждан, а только на тех, кто только начинает свой трудовой стаж.

Глава аналитической службы НПФ «Сармат» Евгений Биезбардис назвал совмещение двух пенсионных систем логичным и выгодным для России. А вот Сергей Зыцарь, бывший председатель НПФ «Участие», сомневается, что таким образом возможно привлечь молодежь в ГПП.



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