Handelsblatt о визите премьера Баварии в Москву — поупражнялся во внешней политике и выдвинул условия

В Москву премьер-министра Баварии пригласил лично глава Кремля Владимир Путин, чтобы «завлечь немецкие деньги в Россию», пишет Handelsblatt. В ходе своей «экономической миссии» в российской столице Маркус Зёдер, однако, «поупражнялся во внешней политике и выдвинул условия», отмечает издание.
Reuters
Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер побывал с «экономической миссией» в Москве, пишет немецкая газета Handelsblatt.
В российскую столицу главу баварского правительства пригласил лично глава Кремля Владимир Путин, чтобы «завлечь немецкие деньги в Россию», считает автор статьи Андре Баллин.
В ходе своего визита, который был заранее согласован с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, Маркус Зёдер, однако, «поупражнялся во внешней политике и выдвинул условия», отмечает журналист Handelsblatt.
На встрече с президентом РФ премьер-министр Баварии, по его же словам, отчётливо дал понять, что «политические проблемы» требуют решения, а также назвал прогресс в разрешении кризиса в Донбассе условием для послабления санкций Запада против Москвы.
Маркус Зёдер заверил, что Бавария заинтересована в экономическом сотрудничестве и готова принять участие в оздоровлении экономики Российской Федерации. Чтобы использовать весь потенциал экономических отношений, Москва тем не менее должна предпринять необходимые «политические шаги», ещё раз подчеркнул глава баварского правительства в конце своего визита в столицу России.
Маркус Зёдер, вносит ясность автор статьи, возглавляет федеральную землю Германии, которая, пожалуй, активнее остальных сотрудничает с Российской Федерацией в экономическом плане. Из 4 тыс. зарегистрированных в РФ компаний с немецким капиталом около четверти представляют именно Баварию. Ежегодный объём торговли между Российской Федерацией и Баварией составляет порядка €8 млрд, уточняет журналист немецкого издания.
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