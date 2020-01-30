По факту контрабанды редкой древесины на Дальнем Востоке возбудили дело

По факту контрабанды редкой древесины на Дальнем Востоке возбудили дело

30.01.2020, 11:19, Новости дня

На Дальнем Востоке возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества, занимавшегося контрабандой исчезающих видов древесины, сообщили в СК.

«Преступное сообщество состояло из русской и китайской подгрупп», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Общая стоимость товара составила свыше 458 млн рублей.

Деятельность трансграничного преступного сообщества была пресечена на территории Приморского края в 2018 году. В СК уточнили, что участники преступной организации занимались реализацией монгольского дуба и маньчжурского ясеня в Китае.

Напомним, в сентябре сообщалось, что для спасения русского леса, который действительно нуждается в спасении, государство привлекает космические технологии.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Компания Google временно закрыла все свои офисы в Китае из-за вспышки коронавируса. Закроются все офисы в материковом Китае, а также офисы Google в Гонконге и Тайване. Об этом 29 января сообщил представитель компании изданию The Verge. Как пишет издание, в настоящее время офисы закрыты из-за продленного праздника лунного нового года. Такую меру приняло китайское правительство, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика