По факту контрабанды редкой древесины на Дальнем Востоке возбудили дело

На Дальнем Востоке возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества, занимавшегося контрабандой исчезающих видов древесины, сообщили в СК.
«Преступное сообщество состояло из русской и китайской подгрупп», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
Общая стоимость товара составила свыше 458 млн рублей.
Деятельность трансграничного преступного сообщества была пресечена на территории Приморского края в 2018 году. В СК уточнили, что участники преступной организации занимались реализацией монгольского дуба и маньчжурского ясеня в Китае.
Напомним, в сентябре сообщалось, что для спасения русского леса, который действительно нуждается в спасении, государство привлекает космические технологии.
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