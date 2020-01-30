По факту контрабанды редкой древесины на Дальнем Востоке возбудили дело

На Дальнем Востоке возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества, занимавшегося контрабандой исчезающих видов древесины, сообщили в СК.

«Преступное сообщество состояло из русской и китайской подгрупп», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Общая стоимость товара составила свыше 458 млн рублей.

Деятельность трансграничного преступного сообщества была пресечена на территории Приморского края в 2018 году. В СК уточнили, что участники преступной организации занимались реализацией монгольского дуба и маньчжурского ясеня в Китае.

Напомним, в сентябре сообщалось, что для спасения русского леса, который действительно нуждается в спасении, государство привлекает космические технологии.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Компания Google временно закрыла все свои офисы в Китае из-за вспышки коронавируса. Закроются все офисы в материковом Китае, а также офисы Google в Гонконге и Тайване. Об этом 29 января сообщил представитель компании изданию The Verge. Как пишет издание, в настоящее время офисы закрыты из-за продленного праздника лунного нового года. Такую меру приняло китайское правительство, […]